publié le 28/10/2019 à 08:32

Un nuage bien épais, bien lourd. Des centaines de personnes se sont rassemblées, samedi 26 octobre, devant le palais de justice de Rouen, pour réclamer toute la lumière sur l'incendie de Lubrizol. Un mois après, il y a toujours beaucoup de questions et d’inquiétudes autour de ces 955.000 tonnes de produits qui ont brûlé. Mais que s’est-il vraiment passé ?

Initialement, l’enquête a été confiée au parquet de Rouen mais celui-ci s'est dessaisi au profit du Pôle de Santé Publique du parquet de Paris. Depuis, 130 plaintes ont été déposées et sont, en ce moment, étudiées par la justice. Autre élément qui participe à ces interrogations : les produits, qui ont brûlé, ne seraient pas toxiques.

Et cette difficulté à lever le voile sur la situation est due à un problème de communication de la part du gouvernement. Depuis le 26 septembre, les 5 ministres qui se sont déplacés sur place ont livré 5 versions différentes. Un raté de com' exemplaire. Et ça continue puisque le PDG de l'usine a déclaré, vendredi, qu'il voulait rouvrir Lubrizol très vite, une option aussitôt rejetée par la secrétaire d'État à la Transition écologique, Brune Poirson, pour qui la réouverture est prématurée.

L'Etat a annoncé la mise en place d'une enquête de santé dans les 215 communes juste avant le week-end, qui devrait compléter celle lancée le 14 octobre dernier. Mais certains écologistes estiment que c'est trop tard.