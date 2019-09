publié le 30/09/2019 à 22:52

L'enquête progresse pour faire toute la lumière sur le dramatique incendie qui a touché l'usine Lubrizol à Rouen, jeudi 26 septembre dernier.

Selon l'entreprise qui s'est exprimée via un communiqué, "la vidéosurveillance et des témoins oculaires indiquent que le feu a tout d'abord été observé et signalé à l'extérieur du site de Lubrizol Rouen, ce qui suggère que l'origine du feu est extérieure à Lubrizol et que le feu s'est malheureusement propagé sur notre site".

L'entreprise qui fabrique des additifs que l'on retrouve dans l'essence ou encore les fluides pour les lubrifiants industriels a par ailleurs déposé plainte samedi 28 septembre pour "destruction involontaire par explosion ou incendie par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence", a-t-on appris auprès du parquet de Rouen.

Arrivé sur place ce lundi 30 septembre, le Premier ministre Édouard Philippe a reconnu que les odeurs consécutives à l'incendie étaient "très dérangeantes" mais "pas nocives. Il a également promis "l'absolue transparence" dans ce dossier.

À écouter également dans ce journal

Jacques Chirac - La France a adressé ce lundi un ultime adieu à son ex-président, lors d'un hommage solennel et en grande pompe à Saint-Sulpice en présence de chefs d'États étrangers et de la quasi-totalité de la classe politique nationale, avant une inhumation à Paris dans l'intimité.

XL Airways - Plus aucun vol n'est assuré depuis 15 heures par la compagnie. 1.500 à 2.000 voyageurs sont pour l'instant sans solution de retour. Certaines compagnies comme Air Austral et Corsair ont décidé de vendre ce lundi soir des billets à tarifs préférentiels pour des vols prévus en direction de La Réunion.

Justice - Il est le premier ministre de la Justice condamné par la Cour de justice de la République : Jean-Jacques Urvoas a été condamné ce lundi à un mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende pour "violation du secret professionnel".