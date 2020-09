publié le 30/09/2020 à 08:45

Dans l'une des nombreuses boulangeries de la capitale, Sandra fouille dans son petit porte-monnaie vert pour payer son pain. La cliente semble plus que favorable à la fin des pièces rouges, pour laquelle la Commission européenne lance une consultation cette semaine.

"Je viens de payer 5 centimes avec les petites pèces qui me restaient. Mais ce serait plus simple d'avoir des pièces de 5 et puis c'est tout. Ça n'écraserait pas mon petit porte-monnaie", confie Sandra.

"Moi je fais des rouleaux avec", s'amuse Angélique, la boulangère, à qui les clients laissent souvent leurs pièces rouges pour ne pas les accumuler. "On a une petite boîte à pourboires pour les vendeuses, et on les met dedans", assure Angélique.

"Je préfère qu'ils augmentent à 1 euro. Comme ça, je ne m'embête pas avec des pièces rouges. Souvent, même les commerçants n'ont pas la monnaie. C'est une galère aussi bien pour eux que pour nous", ajoute Philippe, l'un des clients de la boulangerie. Angélique hoche la tête en lui servant ses trois baguettes.

