publié le 30/09/2020 à 06:31

On le disait fébrile et fatigué. Joe Biden s'est finalement montré combatif et calme face aux invectives incessantes de son adversaire, rendant coup pour coup à un Donald Trump semblant tendu, lors d'un premier débat présidentiel décousu et souvent confus.

Le face à face des deux candidats débutait à peine que le démocrate, acculé par les interruptions du républicain, le traitait de "clown" et de "menteur". "Tout le monde sait que c'est un menteur", a-t-il ainsi lancé, demandant au président en exercice de la "fermer", alors que ce dernier lui coupait la parole. Des échanges de noms d'oiseaux, à l'image d'un débat qui ne sera jamais rentré dans le fond des sujets : Cour Suprême, Covid-19, assurance-santé...

Donald Trump n'aura jamais dévié de son rôle de perturbateur, tentant de faire sortir de ses gonds un Joe Biden réputé impulsif, dès qu'il tentait de développer ses réponses. Au contraire, pendant 90 minutes, l'ancien vice-président aura maîtrisé ses nerfs, se parant d'un sourire de surface à chaque fois que Trump l'attaquait, mais sans oublier pour autant de placer ses piques.

"Êtes-vous pour la loi et l'ordre?", lance ainsi le président américain dans un échange particulièrement tendu, où il l'accuse d'être otage de ses soutiens au "sein de la gauche radicale". "La loi et l'ordre avec la justice", répond instantanément son adversaire démocrate qui n'hésitera pas un peu plus tard à le traiter de "caniche de Poutine".

Trump "ne sait pas de quoi il parle"

S'écharpant sur la gestion de la pandémie de Covid-19, le président américain s'adresse à son adversaire : "Tu n'aurais jamais pu faire le travail que nous avons fait, tu n'as pas cela dans le sang". Réponse de Joe Biden : "Je sais ce qu'il faut faire" tandis que "le président n'a aucun plan", répétant à plusieurs reprises que “cet homme ne sait pas de quoi il parle".

"Il n'y a rien d'intelligent en vous", a encore raillé Donald Trump, qui n'a cessé de mettre en doute la santé physique et mentale de son rival, sans jamais parvenir à faire sortir le démocrate de son impassibilité, et ce malgré des attaques personnelles sur son fils Hunter, au centre de l'affaire ukrainienne.

Même si aucun gagnant ne semble s'être distingué lors de cette rencontre, Joe Biden a indéniablement rassuré sur ses capacités, à 77 ans, à diriger les États-Unis.

