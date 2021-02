publié le 22/02/2021 à 08:29

Avec sa demande d'une enquête sur "l'islamo-gauchisme" à l'université, la ministre de l'Enseignement Frédérique Vidal a créé la polémique. Une tribune de 600 universitaires a réclamé ce week-end, la démission de la ministre de l'Enseignement supérieur. Plusieurs personnalités de gauche se sont également indignées.

Même le CNRS, qui doit réaliser cette enquête, a publié un communiqué plutôt sceptique. Samuel Hayat, chercheur en théorie politique au Centre national de recherches scientifiques explique pourquoi cette requête lui semble totalement infondée.

"L'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique, estime-t-il. Aucun chercheur ne travaille sur "l'islamo-gauchisme" ou n'a fait usage de ce terme. Le problème c'est que personne n'arrive vraiment à le définir, puisque c'est largement un épouvantail".

"C'est une désignation politique, poursuit-il. Demander au CNRS de faire cette enquête, c'est une instrumentalisation partisane de sa position de ministre, un mélange des genres très dangereux pour la démocratie.

