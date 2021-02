"Islamo-gauchisme" : un "fait social indubitable", selon Jean-Michel Blanquer

et AFP

publié le 20/02/2021 à 21:34

Ses déclarations font suite à la demande au CNRS de mener une enquête sur le sujet au sein de l'université par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. L'"islamo-gauchisme" est un "fait social indubitable" qu'il faut "regarder en face", a déclaré samedi 20 février le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.

"Ce serait absurde de ne pas vouloir étudier un fait social. Si c'est une illusion, il faut étudier l'illusion et regarder si cela en est une. Pour ma part je le vois comme un fait social indubitable", a affirmé le ministre sur BFMTV, estimant que "certains essayent toujours de minimiser ce projet politique". "C'est un phénomène qu'il faut regarder en face", a-t-il souligné, citant les exemples d'ateliers "non mixtes" organisés par le syndicat Sud Éducation 93 en 2017 et l'interruption d'une représentation du poète antique Eschyle, interrompue "par des activistes" en 2019 à la Sorbonne.

Ces propos interviennent alors que le CNRS a rappelé cette semaine que le terme d'"islamo-gauchisme" ne correspond "à aucune réalité scientifique", alors que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche Frédérique Vidal avait demandé "un bilan de l'ensemble des recherches" qui se déroulent en France, afin de distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme.

"Une réalité politique" selon Blanquer

"C'est un mot qui n'a pas forcément un contenu scientifique" mais "décrit une réalité politique", a jugé Jean-Michel Blanquer, ajoutant que c'était "un terme très global". "Je veux bien après que des spécialistes de sciences politiques analysent ça ou trouvent d'autres mots pour décrire le phénomène", a-t-il dit.

Selon Jean-Michel Blanquer, les "extrémistes" islamistes "trouvent parfois des complices dans certains milieux d'extrême gauche". "Quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui participe à une manifestation du CCIF +Collectif contre l'islamophobie en France+ (en novembre 2019 à Paris, ndlr), où il y avait des islamistes radicaux, monsieur Mélenchon tombe dans l'islamo-gauchisme sans aucun doute", a-t-il estimé.