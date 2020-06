publié le 18/06/2020 à 08:32

C'était l'une des réponses à la crise des "gilets jaunes" : la Convention citoyenne pour le climat, qui s'achève. Après plus de huit mois de travaux, les 150 citoyens tirés au sort ont dressé une liste de propositions, comme la réduction de la TVA sur les billets de train ou encore une prime de 1.800 euros pour les employés qui partent travailler à vélo. Emmanuel Macron pourrait organiser un référendum sur certaines questions.

Grégoire Fraty, l'un des membres de la Convention, attend que le président tienne parole. "C'est un peu une consécration de tout le travail qu'on a entrepris depuis maintenant des mois (...) Ce sont des mesures concrètes qui touchent tous les domaines : le logement, le déplacement, la consommation, la nourriture,...", explique-t-il. "On espère que nos propositions seront transcrites et appliquées, en étant le moins dénaturées possible."

Economie - Air France s'apprête à supprimer plus de 8.000 postes. La compagnie aérienne s'est engagée à ne pas faire de licenciements secs, après un prêt de sept milliards d'euros promis par l'Etat.

Commémoration - Emmanuel Macron se rend ce jeudi à Londres, sur les pas du général de Gaulle, à l'occasion des 80 ans de l'appel du 18 juin. Marine Le Pen s'est rendue mercredi en catimini sur l'île de Sein. Mais la présidente du Rassemblement national, qui revendique l'héritage gaulliste, n'était pas la bienvenue et a été huée par des manifestants.

Etats-Unis - La Maison Blanche essaie d'empêcher la publication du livre de John Bolton, l'ancien conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump. Dans son ouvrage, Bolton dresse un portrait très critique de l'actuel président américain.