publié le 17/06/2020 à 19:54

Marine Le Pen, qui n'était pas la bienvenue sur l'île de Sein, a débarqué ce mercredi 17 juin après-midi en catimini. La présidente du Rassemblement national, qui revendique l'héritage gaulliste, voulait marquer à sa façon l'anniversaire de l'appel du 18 juin. Mais face à l'hostilité de la population et des élus locaux, elle a avancé sa venue, et elle a pris tout le monde par surprise.

Marine Le Pen est arrivée dans un canot privé, et s'est rendue avec une petite délégation jusqu'au monument inauguré par de Gaulle en 1960. Elle y a prononcé un discours. Grosse colère de Dominique Fouquet, patronne de l'hôtel Ar-Men.

"Je suis trop en colère. Elle a fumé tout le monde. Elle est arrivée là comme ça en 'loucedé' c'est dégueulasse. Elle est en train de faire son 18 juin. Elle est partie déposer sa gerbe. Mais nous on l'attend au bateau", a déclaré Dominique Fouquet.

Hors d'elle, l'hôtelière veut dire "merde" à Marine Le Pen : "Qu'elle ne revienne plus jamais. Je ne sais pas si on va lui dire ou lui tourner le dos. On avait prévu de faire une île morte pendant qu'elle serait là mais on n'avait pas prévu qu'elle arriverait aujourd'hui. Elle a grillé tout le monde… Après des années d'apprentissage, c'est normal qu'elle soit une professionnelle."