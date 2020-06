Air France : 8.300 postes menacés par le plan de départs volontaires

publié le 17/06/2020 à 23:25

Si la crise sanitaire s'éloigne, la crise économique frappe de plein fouet le secteur des compagnies aériennes. Après British Airways, la Lufthansa et Easy Jet, Air France-KLM prépare un plan de départs volontaires avec 8.300 postes qui seraient supprimés, soit un peu plus de 15% des effectifs.

Toutes les catégories de personnels sont touchées par ce plan de départs volontaires et 6.000 emplois seront supprimés d'ici à 2022 pour les personnels au sol, qui sont les plus impactés selon l'agence économique Bloomberg. 2.000 personnels de cabines, hôtesses et stewards, ainsi que 300 des 4.000 pilotes que contiennent la compagnie aérienne seront également remerciés.

La filiale régionale du groupe, "Hop!", devrait payer le plus lourd tribut de cette restructuration avec près d'un millier d'emplois menacés, soit un tiers de ses effectifs. Christophe Malloggi, secrétaire général de Force Ouvrière à Air France s'est montré sonné par l'ampleur de ces suppressions de postes, si elle se confirme : "C'est un coup de massue car le chiffre est énorme et ce qui nous inquiète c'est le traitement social de ce projet".

Ces départs volontaires seront non contraints a promis Air France, qui a bénéficié d'une aide de 7 milliards d'euros de la part de l'État pour son plan de sauvetage. Le groupe aérien, qui s'attend à une baisse d'activité de 20% en 2021, n'a fait aucun commentaire sur ces chiffres de l'emploi, se contentant de rappeler que son plan d'économies sera présenté d'ici à début juillet.