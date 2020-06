publié le 18/06/2020 à 07:28

Londres capitale de la France libre. Le chef de l’État se rend dans la capitale anglaise à l’occasion du 80e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940. C’est le premier déplacement hors de France d’Emmanuel Macron depuis le début de la pandémie. Il va décorer la commune de la Légion d’honneur en présence du prince Charles et de la duchesse de Cornouailles.

Le président français remettra en effet au prince Charles, représentant la reine, les insignes de l'ordre de la Légion d'honneur décernée à la capitale britannique, où le général de Gaulle s'était réfugié entre 1940 et 1944 pour mener le combat de la liberté. Dans le centre de Londres, entre Buckingham Palace et Westminster, trône une statue du général de Gaulle.

Elle est plantée devant le Carlton Gardens, le siège des forces françaises libres à partir de 1940. "Après l'armistice, c'est à Londres que le général de Gaulle est venu. Londres a été le centre stratégique de la France libre", explique John Charmley, historien du 20e siècle.

De Gaulle ne restera pas tout au long de la guerre dans la capitale britannique, mais il y retournera souvent car Londres reste cruciale. "De nombreuses figures de la résistance comme Jean Moulin vont et viennent", ajoute Richard Grayson, historien à l'université de Goldsmith. La capitale britannique est aussi le siège de la BBC, et notamment de son service francophone Radio Londres.

À écouter également dans ce journal :

Politique - Marine Le Pen a été accueillie sous les huées sur l’île de Sein ce mercredi 17 juin. Attendue jeudi, date du 80e anniversaire de l'Appel du 18 juin, la présidente du Rassemblement national a pris ses détracteurs de court en se rendant dès mercredi, et sans prévenir, sur l'île de Sein, pour son hommage contesté au général de Gaulle. Elle a dénoncé l’acharnement des antifas.

Économie - Air France va supprimer plus de 8.000 postes. Un plan de départs volontaires qui fait suite à l’effondrement du trafic aérien. Malgré le prêt de 7 milliards d’euros consenti par l’État, la compagnie aérienne tricolore souhaite voir partir près de 18 % de ses salariés, sans recourir à des licenciements secs.



Fait-divers - Valéry Giscard d’Estain répond aux accusations d’agression sexuelle d’une journaliste allemande. "C’est manifestement quelqu’un qui cherche à se donner un rôle, une importance", a réagi l’ancien président sur RTL. L'ancien président de la République affirme que "tout cela est grotesque" et que ces accusations sont "une allusion à un événement qui se serait produit il y a deux ans et qui aurait été un geste dont personne n'a gardé le souvenir".