Savez-vous si votre mari, votre femme, vos enfants sont prêts à donner leurs organes ? C'est le bon jour pour en parler, car ce mardi 22 juin c'est la journée nationale du don d'organes.

Avec la pandémie, le nombre de greffes a chuté de 25%. On commence tout juste à rattraper ce retard, mais au vu du nombre de patients en attente, les dons restent insuffisants. Or la greffe, c'est la vie. Celle de Vanessa par exemple, greffée du coeur à 26 ans et aujourd'hui âgée de 43 ans. Pour elle c'était moins une : alors qu'on la préparait pour la transplantation, son coeur a lâché, définitivement. 9 heures plus tard, un autre coeur battait dans sa poitrine.

"C'est un vrai miracle parce que le coeur est reparti, j'ai pu continuer très rapidement à me lever, à faire quelques exercices physiques, à manger, à revivre, même si psychologiquement c'était assez difficile. C'est compliqué de recevoir l'organe de quelqu'un qui est décédé, on n'est pas du tout préparé à ça et ça a été un peu difficile à accepter. Il ne faut pas trop réfléchir à l'identité éventuelle de cette personne et il faut vivre notre vie grâce à lui".

À écouter également dans ce journal :

Orages - À Beauvais, dans l'Oise, il est tombé en une heure l'équivalent de un à deux mois de pluie. Une personne est portée disparue.

Affaire Mila - Le procès a repris ce lundi à Paris. 13 personnes étaient jugées pour le cyberharcèlement de Mila, une jeune fille qui avait publié une vidéo polémique sur l'Islam en janvier 2020.

Régionales - Au lendemain du premier tour, le front Républicain s'est finalement reconstitué en Paca après le retrait de l'écologiste Jean-Laurent Felizia.