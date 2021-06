Régionale en PACA : qui est Jean-Laurent Felizia ?

Il est au cœur des critiques au lendemain du premier tour des élections régionales et départementales. Jean-Laurent Felizia, tête de liste de l'union de la gauche en région PACA ne veut rien céder et a confirmé son maintien au second tour.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la seule région française où le Rassemblement national est arrivé en tête au premier tour, avec 36,39% des voix pour la liste menée par Thierry Mariani. Soit seulement, 4,47 points d'avance face au sortant Renaud Muselier (LR). Ainsi, pour faire barrage au RN, Jean-Laurent Felizia qui a obtenu 16,89% des suffrages a été appelé à se retirer, en vain.

Âgé de 52 ans, cet ancien agriculteur, membre d'Europe Écologie-Les Verts depuis 2009, refuse de reculer face à l'extrême droite et a annoncé maintenir sa liste au second tour, une décision vivement critiquée, notamment par Christophe Castaner qui menait la liste de gauche en PACA en 2015 et qui s'était retiré pour éviter la victoire du Front national, alors mené par Marion Maréchal Le Pen.

Jusqu'à mardi 18 heures pour prendre sa décision

Ce refus de se désister a créé de vives réactions chez les politiques, qui ne comprennent pas le choix du chef d'entreprise et paysagiste. Le secrétaire national d'EELV Julien Bayou a d'ores et déjà prévenu sur France Info que si Jean-Laurent Felizia ne retirait pas sa liste, celle-ci "n'aurait pas le soutien d'EELV, du PS ou du PCF". De plus, le Varois risque d'être exclu du parti écologiste.

Originaire du Lavandou, dont il est le conseiller municipal, cet homme de 52 ans est prêt à perdre son adhésion à Europe Écologie-Les Verts, dont il est membre depuis 12 ans pour aller au bout de ses convictions. Interrogé par Libération, Jean-Laurent Felizia avait déjà assuré le 27 mai dernier qu'il "assumerait" le maintien de sa liste au second tour. "La culpabilité, je l'efface de mon registre politique", avait-il déclaré. Cèdera-t-il sous la pression ? Il a jusqu'au mardi 22 juin 18 heures pour prendre sa décision.