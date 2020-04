publié le 29/04/2020 à 05:52

Ce sont les plus jeunes qui reprendront le chemin de l'école en premier le 11 mai, mais il n'y a pas de priorité donnée puisque les écoles s'organiseront en pratique comme elles peuvent. Une adaptation locale sous la houlette des maires est en effet attendue par l'exécutif.

Dès le 11 mai, le Premier ministre a annoncé une réouverture progressive des écoles maternelles et élementaires "sur la base du volontariat". "À compter du 18 mai, les classes de 6e et 5e pourront rouvrir sous conditions et nous déciderons fin mai si nous pourrons réouvrir les lycées en commençant par les lycées professionnels début juin", a détaillé Édouard Philippe devant l'hémicycle ce mardi 28 avril.

Les crèches seront également réouvertes dans des conditions sanitaires strictes avec l'accueil de 10 enfants maximum. "Le port du masque est prohibé pour les enfants en maternelle", a assuré le Premier ministre. Il n’est pas recommandé à l’école élémentaire, mais l’Éducation nationale mettra des masques pédiatriques à la disposition des enfants. Le port du masque pour les collégiens sera quant à lui obligatoire.

À écouter également dans ce journal :

Déconfinement - Dans son discours pour présenter le plan du gouvernement pour le déconfinement, le Premier ministre a annoncé ce mardi 28 avril que les déplacements sans attestation seront possibles dans un rayon de 100 km autour du domicile. Au-delà, il faudra justifier d'un motif impérieux, familial ou professionnel.



International - Aux États-Unis le coronavirus repart à la hausse. Le virus a désormais fait plus de morts que la Guerre du Vietnam. Le nombre de malades décédés en deux mois du coronavirus aux États-Unis dépasse désormais celui des soldats américains tués en deux décennies lors du conflit au Vietnam. Au total, 58.365 personnes ont succombé au Covid-19 dans le pays, alors que ce sont 58.220 militaires américains qui ont perdu la vie lors de la guerre du Vietnam.

Football - Noël Le Graët acte l'arrêt définitif des saisons de Ligue 1 et Ligue 2. Le président de la Fédération française de football a assuré ce mardi 28 avril que la Ligue 1 et la Ligue 2 étaient "définitivement arrêtées pour la saison 2019-2020". Une annonce qui fait suite au plan de déconfinement d'Édouard Philippe. Dans son esprit, les classements seront figés après "la dernière journée" disputée intégralement.