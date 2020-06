Déconfinement : "Économiquement ce ne sera pas rentable" pour les restaurants, selon le GNI

publié le 01/06/2020 à 09:47

Certains se réjouissent, d'autres "jettent l'éponge". Les propriétaires de bars et restaurants se divisent au sujet de la réouverture de leurs établissements mardi 2 juin : selon une enquête réalisée par le Groupement national des indépendants (GNI), sur 2.000 répondants, 17% disent qu'ils ne rouvriront pas "définitivement".

Car même si restaurateurs et barmans peuvent de nouveau accueillir des clients, "économiquement ce ne sera pas rentable", explique Didier Chenet, président du GNI-Hôtellerie, restauration et traiteurs. Celui-ci se félicite tout de même de l'extension des terrasses autorisée à Paris, au Havre et à Toulouse. "Mais ce n’est pas ça qui fera rentrer le chiffre d'affaires habituel", tempère-t-il.

Optimiste, Didier Chenet est persuadé que les clients seront nombreux à se présenter aux comptoirs. "Nos clients nous ont manqué, mais je pense qu’on a véritablement manqué nos clients", conclut-il.

Réouverture du zoo de Beauval

Mardi 2 juin signe aussi la réouverture du Zoo de Beauval (Oise) dans le respect strict des consignes sanitaires. "Nous allons faire respecter les mesures de distanciation et nous avons réorganisé les flux de visiteurs", explique par exemple Rodolphe Delord son directeur. Les horaires du parc ont pour cela été modifiés. Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire dans les lieux fermés. "Lorsque vous êtes dans une serre tropicale vous porterez le masque".