publié le 29/05/2020 à 05:31

C'est officiel, en zone verte, la réouverture des cafés et des restaurants est désormais possible ce mardi 2 juin en respectant un mètre entre chaque table ainsi que le port du masque pour le personnel et les clients quand ils se lèvent. En zone orange, ce sont les terrasses uniquement qui pourront rouvrir.

Les serveurs peuvent se préparer à quelques marathons supplémentaires à Strasbourg par exemple, avec cette extension des terrasses partout où cela est possible, comme l'explique Roland Ries, le maire de Strasbourg : "On va utiliser les trottoirs ou encore supprimer une place de stationnement pour pouvoir élargir les terrasses par exemple".

Le gérant du Cocolobo, un bar avec une terrasse se situant dans la Petite France, le quartier le plus touristique de la ville, se dit soulagé de cette nouvelle mesure : "Cela représente tout la terrasse en été. C'est l'espérance de 70-80% du chiffre actuel. Dans les conditions actuelles c'est primordial", assure-t-il.

Le président de l'UMIH du Bas-Rhin, qui représente les hôteliers restaurateurs, est certain que ces terrasses étendues permettront de sauver certains établissements : "La distanciation fait perdre 40% des capacités ou empêche d'ouvrir. C'est un plan de sauvetage", affirme-t-il. L'enjeu pour l'emploi est énorme, l'hôtellerie-restauration représente 15.000 salariés à Strasbourg.

À écouter également dans ce journal

