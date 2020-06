Remaniement : "Matignon, c'est définitivement non", affirme Bruno Le Maire sur RTL

Bruno Le Maire est-il sur le point de remplacer Édouard Philippe à Matignon ? Dans une note envoyée au président de la République, le chef du des députés de la majorité à l'Assemblée Gilles Le Gendre suggérait en effet le nom du ministre de l'Économie et des Finances pour prendre la tête du gouvernement et évincer le Premier ministre actuel.

Mais en pleine crise économique, Bruno Le Maire ne laisse pas la place au doute et déclare, sur RTL : "Je ne suis pas intéressé par Matignon, c'est définitivement non." Car la tâche s'annonce lourde pour Bercy dans les semaines, les mois et les années à venir.

"Parce que j'ai accepté une mission donnée par le président de la République : transformer l'économie française. Nous y étions presque arrivés au bout de trois ans, avec une croissance à 1,5%, un pays qui avait retrouvé son attractivité et sa puissance économique", considère-t-il.

Mais la situation actuelle ne laisse aucune place à un changement de cap. "Ce pays est confronté à la pire crise économique de son histoire contemporaine, ajoute Bruno Le Maire, et moi je n'ai qu'une chose à faire : lui permettre de se redresser, sortir de la crise et retrouver la voie de la croissance."

Et de conclure, limpide : "Je souhaite rester ministre de l'Économie et des Finances pour aller au bout de la mission qui m'a été confiée. Ma réponse est définitive et quand je donne des réponses définitives, je ne change pas de conviction".