publié le 26/03/2021 à 17:17

Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé ce vendredi 26 mars que dans les 19 départements concernés par le reconfinement régional, un seul cas de Covid dans une classe entraînerait désormais sa fermeture à partir de lundi 29 mars, contre trois cas auparavant.

"Cela va nécessairement signifier plus de fermetures de classes dans les prochains jours pour ceux qui sont concernés", a admis Jean-Michel Blanquer, précisant que cela concernerait "tous les niveaux scolaires", de la maternelle au lycée.

Les derniers chiffres donnés jeudi soir par Santé publique France, détaillent pour la première fois très par tranche d'âge, presque par classe. C'est simple, il n'y a jamais eu autant de cas rapportés ayant fréquenté le milieu scolaire. Les 6-17 ans représentent un tiers des nouveaux cas, une hausse de 28% des contaminations en une semaine, c'est +17% pour l'ensemble de la population.

Comment comprendre ces données ? Trois éléments peuvent les expliquer : quand le virus circule de plus en plus, il est normal que toutes les tranches d'âge soient touchées. Aussi, on n'a jamais autant dépisté les enfants et les adolescents depuis le début de l'épidémie.