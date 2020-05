publié le 05/05/2020 à 07:21

Claude Malhuret s'en prend à Jean-Luc Mélenchon. Le 4 mai au Sénat, le sénateur de l'Allier a affiché son soutien au Premier ministre Édouard Philippe, avant le vote pour le débat du plan sur le déconfinement.

Claude Malhuret, aussi président du groupe Les Indépendants – République et territoires, a prononcé un discours où il tacle les prétendus experts du coronavirus dont le leader de la France Insoumise. "Déconfiner ou ne pas déconfiner telle est la question. Je suis fasciné de découvrir que nous avons autant d’experts pour y répondre sur toutes nos chaînes de télévision", démarre le sénateur et ancien président de Médecins sans frontières avant d'ajouter : "Heureusement, il reste les politiques. J’ai suivi le débat à l’Assemblée Nationale la semaine dernière, monsieur le Premier Ministre. Il y a là-bas des virtuoses du coronavirus".

"Je revois encore le professeur Mélenchon, de la faculté de médecine de La Havane, pointer sur vous un doigt vengeur et vous lancer d’une voix de stentor : 'Il y aura un deuxième pic de l’épidémie et vous le savez' (...) La plus absurde des idées est que le libéralisme est la cause de la pandémie", poursuit Claude Malhuret.



> C MALHURET Débat après déclaration du Gouvernement

