publié le 19/05/2021 à 08:13

C'est la deuxième étape du déconfinement ce mercredi 19 mai. Avec la réouverture des terrasses, restaurants, cinémas ou théâtres, l'autre libération très attendue, c'est la fin du port du masque en extérieur. "C'est pour bientôt", avait annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. En fait, c'est déjà le cas dans plusieurs départements. En Charente-Maritime, en Moselle ou encore dans l'Hérault.

"Nous sommes depuis plusieurs semaines sur une baisse très continue des taux d'incidence, et ce, partout dans le département. Deuxièmement, un certain nombre de concitoyens pourront enlever le masque lorsqu'ils seront assis à une terrasse. Et troisièmement, j'estime qu'on peut s'astreindre à ne pas porter de masque dans une zone qui n'est pas du tout urbanisée, c'est-à-dire une zone naturelle", déclare le préfet de l'Hérault, Jacques Witowski.

À écouter également dans ce journal

Insécurité - Les policiers manifestent devant l'Assemblée nationale ce mercredi pour protester contre les agressions de leurs collègues. Plusieurs ministres comme Gérald Darmanin sont attendus sur place.

Déconfinement - Les terrasses, les magasins, les cinémas et les théâtres rouvrent partiellement ce mercredi, et le couvre-feu est décalé à 21h. La prochaine étape du déconfinement est fixée au 9 juin.

Conflit israélo-palestinien - Paris a déposé une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU mardi 18 mai. Au moins 230 personnes ont été tuées depuis le début du conflit il y a une dizaine de jours, majoritairement du côté palestinien.