publié le 15/07/2019 à 09:12

Si vous avez besoin d'aller aux urgences à Lens cet été, vous risquez de trouver porte close. Plusieurs médecins urgentistes de l'hôpital ont démissionné, ne supportant plus les conditions dans lesquelles ils travaillaient. 350.000 habitants verront leur conditions de prise en charge dégradées.

Avec seulement sept médecins à temps plein, en juillet et août, les plannings du service mobile d'urgence et de réanimation ne sont pas complets. Il y a une dizaine de trous pendant les nuits et les week-ends. Pour combler ces jours de fermeture, les SMUR aux alentours seront réquisitionnés.

"Aussi bien Arras que Béthune sont distants d'une vingtaine de kilomètres de Lens donc ça engendre des retards de prise en charge. Il y a une perte de chance. Quand on fait un infarctus et qu'on attend après une équipe médicale, les minutes sont comptées et ça devient compliqué", déplore Dominique, ambulancier du service des urgences depuis 35 ans.

Pour le docteur Philippe Grosset, chef du service des urgences de l'hôpital, cette fermeture est malheureuse mais inévitable : "C'est la quadrature du cercle. À partir du moment où on n'a pas de médecin à mettre dans les véhicules, il n'y a pas d'autres solutions que celle-ci. C'est dramatique parce que c'est quand même notre cœur de métier d'intervenir en urgence au domicile des gens, sur la voie publique", indique-t-il.