publié le 31/07/2019 à 08:33

Après plus d'un mois de recherches et d'angoisse, le couperet est tombé. C'est bien le corps de Steve Maya Caniço qui a été retrouvé dans la Loire. Mardi 30 juillet, en hommage au jeune homme et en signe de protestation, une fontaine du centre-ville a déversé de l'eau teintée de rouge.

La célèbre fontaine de la Place Royale crache du sang. C’est l'oeuvre de plusieurs Nantais attristés de la découverte du corps de Steve dans la Loire. Éric, dessinateur de BD, est en colère : "Le préfet, le commissaire qui a donné des ordres aberrants et les policiers (...) doivent payer". Florian, quant à lui, salue cette initiative : "Je trouve ça bien, ça marque les esprits".

Le jeune homme de 24 ans avait disparu sur le quai Wilson, à Nantes, le soir de la Fête de la musique. Ses proches pointent du doigt l'intervention musclée des policiers ce soir-là. Plusieurs personnes étaient tombées dans le fleuve. Pour l'heure, le rapport de l'IGPN n'établit "pas de lien" entre l'intervention des forces de l'ordre et sa mort.



Toutes les statues du festival Le voyage à Nantes portent un crêpe noir autour du bras en signe de deuil.

À écouter également dans ce journal

Justice - La garde à vue du gendarme de la Garde républicaine, accusé de viol, a été levée. Aucune poursuite n'a été retenue contre lui.

Gard - Un incendie s'est déclaré, mardi après-midi, à Générac et a brûlé 488 hectares de terrain. Près de 200 personnes ont été évacuées. Le feu a été maîtrisé.

Whirlpool - Le Tribunal de commerce d'Amiens a validé une offre de reprise : celle d'Ageco Agencement qui fabrique du mobilier pour les magasins et les collectivités. 44 salariés vont pouvoir sauver leur emploi mais 138 recevront bientôt leur lettre de licenciement.