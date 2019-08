publié le 08/08/2019 à 07:34

Les touristes sont de plus en plus nombreux à traverser la baie, dans la vase et les sables mouvants. Si bien qu'arrivés au pied de la merveille, beaucoup viennent se laver les pieds dans les pédiluves installés à l'entrée du Mont. 30.000 euros sont dépensés chaque année pour rincer les pieds des pèlerins. C'est trop : le maire Yann Galton a décidé de couper le robinet.

Le premier édile demande dorénavant aux touristes d'aller se nettoyer les pieds dans la rivière, le Couesnon, qui se jette au pied du Mont Saint-Michel. "Vu la sécheresse, j'ai été obligé de couper l'eau, explique Yann Galton à RTL. C'est de l'eau qui a été traitée pour boire. Cela se passe très bien, il n'y a pas de problème."

"J'ai laissé de l'eau pour que les gens puissent boire, ajoute le maire du Mont Saint-Michel. Mais 1 million de litres d'eau par an, il faut arrêter les frais." En cette période de sécheresse, on comprend mieux la décision de la commune de couper l'eau.

À écouter également dans ce journal

Mort du maire de Signes - Les obsèques de Jean-Mathieu Michel, renversé par une camionnette de BTP qu'il voulait verbaliser pour décharge sauvage auront lieu demain. La commission des lois du Sénat lance une consultation sur les violences que peuvent subir tous les maires en France.



Société - Les livreurs de Deliveroo appellent au boycott de la plateforme de livraison des plats à domicile. Une action nationale est prévue le week-end prochain. Des dizaines de livreurs se sont rassemblés dans la capitale pour dénoncer la nouvelle grille tarifaire qui leur est imposée par le géant de la livraison.

Faits divers - Une peine de 8 ans de prison prononcée hier soir à Paris pour une mère qui avait emmené ses 3 enfants pendant 9 mois en Syrie. C'est plus que les réquisitions du parquet. La mère de famille, italo-marocaine, avait rejoint un islamiste avec lequel elle entretenait une relation en ligne.