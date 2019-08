publié le 08/08/2019 à 03:45

La chaleur va faire son retour sur une partie de la France jeudi et vendredi. La faute à un flux d'air chaud venu de la péninsule ibérique qui va souffler sur la moitié sud et est du pays. Météo France annonce toutefois un rafraîchissement pour le week-end.

Dans le même temps, "un grand quart nord-ouest de la France connaîtra un temps plus perturbé, avec des passages nuageux parfois porteurs d'averses orageuses".

Jeudi 8 août, les maximales devraient être comprises entre 33 et 35 degrés avec des pic à 36 dans "les plaines du Sud-Ouest, l'intérieur du Languedoc, la Provence et la moyenne vallée du Rhône. Puis vendredi, la chaleur va continuer à remonter vers le nord-est et sera plus intense au Sud, "avec des pointes locales à 37 degrés par exemple du côté de Carpentras ou Vichy". À l'Est, il fera plus de 30 degrés avec 33 annoncés de Besançon à Colmar, par Météo France.

Des températures au dessus des moyennes

Les températures maximales se trouvent entre 3 et 4 degrés au dessus des moyennes de saison, en ce qui concerne le Sud et l'Est. Elles restent cependant loin des records.

La chaleur revient sur une partie du pays jeudi 8 et vendredi 9 août Crédit : Capture d'écran Météo France