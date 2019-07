Un projet d'attentat terroriste présumé déjoué en France, 3 hommes mis en examen

publié le 31/07/2019 à 19:07

Ils se sont rencontrés en prison et auraient projetés un attentat. Un ancien militaire, un converti prosélyte et un "revenant" du jihad, placés en garde à vue le 23 juillet, ont été mis en examen ce vendredi 26 juillet pour "associations de malfaiteurs terroristes" et écroués, selon Le Parisien. Les trois individus sont soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat, déjoué la semaine de leur arrestation.

Selon les informations du quotidien, deux de ses hommes étaient en prison, l'un à Châteaudun (Eure-et-Loir), l'autre à Saint-Maur (Indre), tandis que le troisième venait d'être relâché il y a quelques mois. Des sources proches du dossier ont indiqué qu'ils avaient projeté un attentat à la sortie de l'un des suspects.

Il semble que les trois suspects auraient pensé à plusieurs cibles potentiels, parmi lesquelles des gardiens de prison, des sites institutionnels ou encore des passants. Ils ont nié en garde à vue tout projet terroriste, ou se sont tus. Les enquêteurs ont néanmoins en leur possession des armes artisanales.

Un "revenant" de Syrie et un apologiste du terrorisme

Le détenu dont la libération en août semblait être l'élément déclencheur du projet d'attentat était condamné pour un voyage de six mois en Syrie en 2014, où il avait fait partie de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Il est rentré, se sentant "inutile" en Syrie. Le Parisien évoque un statut de "détenu modèle".

Celui que les enquêteurs considèrent comme le "cerveau" du trio a été condamné pour "apologie du terrorisme". Il a changé plusieurs fois de prison, au moins à trois reprises selon le quotidien, pour des incidents comme des appels à la prière. C'est dans ce cadre qu'il a rencontré le "revenant" de Syrie à Châteaudun et le troisième complice présumé à Toulon. Ce dernier est un ancien légionnaire, décrit comme radicalisé et prosélyte.