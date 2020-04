publié le 26/04/2020 à 07:45

Le plan de déconfinement sera dévoilé mardi 28 avril à 15 heures par le Premier ministre. Certains commerçants pourront rouvrir. À Marseille, on a retrouvé le sourire : le marché au puces, qui avait été le dernier à fermer, a été autorisé à rouvrir partiellement.

Les commerçants ont promis de mettre en place des mesures de distanciation. Habituellement, les mesures sanitaires sont impossibles à tenir avec 1.200 clients par jour. Les clients, masqués, entrent au compte goutte. "Pour permettre l'ouverture du marché, les commerçants se sont engagés à dédier une personne à la gestion de la foule", détaille Salim, un volailler.

"Dans les quartiers nords, il y a des citoyens assez pauvres. On avait besoin de réouvrir pour fournir des denrées à cette clientèle", poursuit le commerçant. D'autant que le ramadan commence et que les associations distribuent par centaines des colis alimentaires dans les quartiers nord.

La réouverture devenait urgente, malgré la peur du coronavirus. "Je mets des gants, un masque, du gel, mais je n'ai pas le choix avec les enfants à la maison", raconte une cliente. "C'est beaucoup moins cher et on trouve tout ce dont on a besoin", poursuit une autre.

