Coronavirus : il est désormais possible de donner ses RTT ou congés aux soignants

publié le 23/07/2020 à 07:56

Offrir vos RTT ou jours de congés aux soignants ? La proposition de loi a été définitivement adoptée ce mercredi 22 juillet. Des chèques-vacances vont profiter à tous les personnels qui ont travaillé pendant la période de confinement. Sont concernés les soignants mais pas les autres.

"Si je reçois un chèque-vacances, j'ai envie de le rendre. Je ne me sens pas capable de le prendre. On parle des soignants mais je pense souvent à mes petites caissières qui se sont dévouées. Est-ce qu'elles ont eu quelque chose ? Je préfère qu'elles gardent leur chèque-vacances parce que je suis sure qu'elles vont encore se sacrifier", déplore Pierrette Hop, déléguée CFDT, qui travaille à l'hôpital à Strasbourg depuis 40 ans.

"Merci à tous les gens qui nous ont applaudi, ont fait des dons... C'est super génial tout ce qu'il s'est passé. Mais, maintenant, il faut dire stop. Ils se sont tous investis. Donc, maintenant, la solidarité, c'est aussi à l'État de nous la donner", a-t-elle conclu.

