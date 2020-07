Coronavirus en France : peut-on se faire dépister à l'aéroport ?

publié le 22/07/2020 à 19:03

Les queues s'allongent devant les laboratoires alors que de nombreux Français, notamment ceux qui souhaitent partir à l'étranger, veulent être testés. Un dépistage à l'aéroport est possible, mais les résultats des tests PCR proposés ne tombent que 24 à 72 heures après. Il est donc préférable de prendre de l'avance et se faire tester dans un laboratoire près de chez soi avant son départ.

Plusieurs mesures sanitaires ont été mises en place dans les aéroports. L'accès est interdit aux accompagnateurs, et les passagers sont obligés de porter un masque une fois rentrés dans l'enceinte. Les contrôles de sécurité sont aussi modifiés : les palpations ne sont plus effectuées et chaque compagnie organise une prise de température de ses clients. Au-dessus de 38 degrés, l'accès à bord est refusé.

Des protocoles similaires existent aussi lors de l'arrivée à destination. Là encore, le voyageur se voit prendre sa température. En cas de fièvre, il est recommandé d'aller voir le service médical d'urgence de l'aéroport qui conseillera de se placer en quarantaine. Une démarche qui n'est cependant pas obligatoire. Pour les voyageurs arrivant de zones "rouge", où la circulation du virus est plus forte, un test de dépistage est proposé, mais de façon là aussi facultative.

Il faut néanmoins déclarer sur l'honneur que l'on ne présente pas de symptôme de la Covid-19, au départ comme à l'arrivée. Le port d'un masque chirurgical, à changer toutes les quatre heures, est obligatoire dans les avions. Impossible donc d'y revêtir un masque en tissu.