publié le 10/03/2019 à 21:19

Tabac, menthol, fruité... Il y en a pour tous les goûts. Alors que la consommation de tabac est en recul, la cigarette électronique est, elle, en plein essor. De nombreuses personnes ont en effet succombé à cette nouvelle pratique afin de réduire ou d'arrêter la cigarette.



Le prix et la santé étant les deux motivations principales évoquées lors de l'achat d'une cigarette électronique. Pourtant, selon une récente étude, celle-ci ne serait pas inoffensive non plus. Par rapport aux non fumeurs, les vapoteurs font davantage de crises cardiaques (34% en plus), ont plus de maladies artérielles (25% en plus) et souffrent plus d'anxiété (55% en plus).

Des chiffres qu'il faut cependant relativiser. "La cigarette électronique permet, pour certaines personnes, de diminuer la consommation de tabac. Et, on sait que le tabac est beaucoup plus dangereux que la cigarette électronique. Maintenant, aucun expert dit que la cigarette électronique est exempt de danger", lance Corinne Olive Le Glatin, tabacologue.

C'est pourquoi, le vapotage apparaît comme un bon allié dans le sevrage tabagique. Les deux tiers des usagers ont réduit voire même arrêté le tabac.