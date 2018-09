publié le 04/09/2018 à 16:06

Alors qu'une étude menée par des chercheurs américains déclarait que vapoter augmenterait le risque de cancer, une deuxième étude, toujours américaine, vient de démontrer que la cigarette électronique doublerait également le risque de crise cardiaque.



Publiée dans la revue American Journal of Preventive Medicine, l'étude a été menée par le professeur Stanton Glanz, de l'université de San Francisco (Californie, États-Unis).



Considérée comme un outil de sevrage thérapeutique, la cigarette électronique n'a été sujette, depuis sa mise sur le marché, à aucune étude scientifique officielle démontrant ses effets secondaires. De nombreuses recherches sont en revanche effectuées par les centres de recherche des universités et les associations sanitaires.

Des résultats à prendre avec des pincettes

Cette nouvelle étude a été menée sur 70.000 personnes aux profils très différents (âge, état de santé, origine, déjà fumeur ou non). Les résultats démontrent que les personnes qui vapotent de façon quotidienne doublent leur chance de subir un infarctus par rapport à celles qui ne fument pas du tout (6,1% contre 3,2%). Ces résultats, cohérents avec les études biologiques, prouvent donc que le risque de crise cardiaque augmente avec l'utilisation des cigarettes électroniques.



Les conclusions sont conformes aux recherches préparatoires réalisées en laboratoire. "Chez la souris, l'exposition chronique du corps à l'aérosol de cigarette électronique accélère la rigidité aortique, entrave la fonction (de l'aorte) et peut entraîner une altération de la fonction cardiaque", en plus de créer du stress oxydatif.



Aucune conclusion officielle n'a encore été tirée depuis ces résultats. Les auteurs de l'étude précisent d'ailleurs que celle-ci "permet seulement d'identifier des associations plutôt que des relations causales". Malgré tout, ces recherches sont les premières à établir une relation entre cigarette électronique et crise cardiaque.