publié le 05/06/2020 à 07:14

Le débat contre les violences policières se poursuit en France. À Lille, une manifestation pour dénoncer les bavures des forces de l'ordre et le racisme a eu lieu ce jeudi 4 juin dans un climat tendu. Entre 1.000 et 2.000 personnes ont défilé dans les rues de la ville munies de leurs pancartes et slogans anti-racisme.

De nombreux étudiants, touchés par la mort de George Floyd et les événements qui ont suivi à Minneapolis, figuraient dans le cortège. Selon l'un d'eux, "on parle des États-Unis mais en France c'est exactement pareil, le racisme est présent ici".

Autour de la gare de Lille, la manifestation improvisée s'est tendue avec des jets de projectiles contre les forces de l'ordre et des feux provoqués dans les poubelles. Les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour riposter, ce que regrette une manifestante : "On est là contre les violences policières et ils en font eux-mêmes, alors que nous, on fait rien. Même un genou à terre, ils nous gazent". De nombreux messages tournent sur les réseaux sociaux et appellent à un nouveau rassemblement ce samedi 6 juin.

