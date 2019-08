publié le 02/08/2019 à 05:28

Les manifestations sont interdites dans le centre-ville de Nantes ce samedi 3 août. Alors que le préfet de Loire-Atlantique a pris cet arrêté en prévision des rassemblements en hommage à Steve, beaucoup veulent la vérité sur ce qui s'est véritablement passé cette nuit du 21 au 22 juin. Parmi les personnes qui faisaient la fête sur les quais, il y a Romain, 33 ans, qui se dit écœuré.

Entendu par la police, il estime que l'IGPN n'a absolument pas tenu compte de son témoignage : les jets de lacrymogène de la part des forces de l'ordre ayant, selon lui, entraîné chutes dans le fleuve et autres malaises. La police des police assure de son côté qu'elle a sollicité ce photographe de profession. Faux, répond l'avocat de ce dernier, Maître Pierre Huriet, au micro RTL.

"Son témoignage est un témoignage mesuré et pas un témoignage partisan ou militant", pour l'avocat. "C'est un jeune homme qui explique ce qu'il a vécu ce soir-là : les grenades lacrymogènes qui arrivent sans sommation, tout d'un coup un nuage de lacrymogènes qui vient vers eux en pleine nuit à 4h du matin. Il décrit la confusion qui s'en est suivie et l'extrême mise en danger des gens présents sur place qui ne voient plus la Loire, qui ne voient plus rien à cause des lacrymogènes", détaille Pierre Huriet.

L'avocat cible "le manque de sérieux" de la police des polices

L'IGPN assure "qu'il n'y a pas eu de démarche de sa part pour pouvoir être joint ce qui est complètement hallucinant puisqu'il n'a reçu aucun mail de la part de l'IGPN à part l'accusé de réception de sa plainte", poursuit l'avocat qui cible "le manque de sérieux" de la police des polices dans l'enquête sur la mort de Steve.

RTL qui a pu consulter un mail dans lequel l'IGPN demande pourtant bien à Romain son témoignage et d'éventuelles photos et vidéos. C'est donc parole contre parole.

