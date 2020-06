publié le 04/06/2020 à 18:13

Cinq policiers de Rouen ont été entendus mercredi 3 et jeudi 4 juin par l’IGPN pour des propos à caractères raciste, antisémite, homophobe et sexiste dans un groupe privé Whatsapp.

L’affaire remonte à décembre 2019. À l’époque un policier affecté à l’UAAJ (Unité d’assistance administrative et judiciaire) à Rouen découvre que certains de ses collègues échangent de nombreuses insultes notamment à caractère raciste, le visant lui mais pas seulement, dans un groupe de conversations Whatsapp.

Ce matin, Médiapart a publié un article pour revenir sur l’affaire et également mettre en avant les lenteurs de l’enquête confiée à l’IGPN. Or, selon nos informations, entre hier et aujourd’hui, les cinq policiers incriminés ont été auditionnés par l’IGPN. Ces auditions libres avaient dû être repoussées en raison du confinement, ce qui explique la "lenteur" dénoncée chez nos confrères de Médiapart.