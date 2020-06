Omar Sy lance un appel contre les discriminations et les violences policières

publié le 04/06/2020 à 16:26

Après avoir manifesté à Los Angeles pour le mouvement Black Lives Matter, à la suite du décès de George Floyd, décédé à la suite d'une asphyxie pendant une interpellation policière, Omar Sy prend la parole. Dans les colonnes de l'Obs, l'acteur prend position contre les violences policières et les discriminations.

"Réveillons-nous", démarre Omar Sy dans sa tribune avant de poursuivre : "À terre, le cou écrasé dans le bitume par le genou d’un policier, étouffé, asphyxié, George Floyd est mort. Pour rien. Un élan d’indignation, naturel et évident, a saisi les foules aux quatre coins du monde. J’ai marché pour George Floyd aux États-Unis. Le nom de George Floyd en charriait bien d’autres en écho dans ma tête. Celui d’Adama Traoré, en France."

Omar Sy écrit ensuite sur le rassemblement de Paris le 2 juin dernier, qui a réuni 20.000 personnes pour dénoncer les violences policières à l'appel du Collectif Adama. "Pendant quatre ans, cette famille a fait preuve d’une détermination sans relâche, quotidienne, qui n’a d’égale que sa peine infinie. Pendant quatre ans, cette famille a résisté dans une trop grande solitude, face à l’injustice, face à l’inertie de l’institution judiciaire, face à l’indifférence des pouvoirs publics", écrit-il.

"Réveillons-nous"

De nouveau, Omar Sy écrit "Réveillons-nous" et demande : "Tenons-bon à notre tour, armons-nous de courage, soyons vigilants, ne laissons plus passer quatre années pour demander des comptes. La mort d’un homme dans le cadre d’un usage disproportionné et abusif de la force doit être réprimée". "Regardons devant nous, ayons le courage de dénoncer les violences policières qui sont commises en France. Engageons-nous à y remédier. Ne soyons plus spectateurs d’un système violent, qui enterre les mémoires de ces morts dans l’oubli, qui jette systématiquement leurs noms dans la fosse aux non-lieux", dit-il encore, avec un lien pour la pétition contre les violences policières, qui a déjà récolté plus de 1.400 signatures au moment d'écrire ses lignes.