C'est une des joies de la rentrée... L'heure est à la découverte de son avis d'imposition. Celui sur les revenus 2018 arrive progressivement dans les boîtes aux lettres. Il est aussi consultable sur internet. Il s'agit du premier avis depuis la mise en place du prélèvement à la source, ce qui entraîne de nombreuses questions... et des files d'attente interminables devant les centres des impôts.

À Nancy, par exemple, la direction de la cité administrative, qui abrite trois centres d'impôts, a été obligée d'installer des barrières pour canaliser le flux de contribuables. Sur place, ils ont souvent déjà tenté de joindre leur centre par téléphone ou par mail. Mais, comme Morgane, ils sont beaucoup à ne pas avoir obtenu de réponse. La jeune femme a été obligée de poser une demi-journée pour obtenir des explications sur sa feuille d'impôts. "Il y a des choses que je n'ai absolument pas comprises sur les crédits d'impôts, raconte-t-elle. Je me suis dit qu'il fallait que je me déplace."

Et si les fonctionnaires ne répondent pas à tous les mails ou tous les appels, c'est dû à une dégradation des conditions de travail selon Alexis Tschens, secrétaire départemental Force Ouvrière. "Il y a plus de 500 personnes qui viennent tous les jours et, en face, il y a 4 voire 5 agents pour répondre. C'est une situation très alarmante. Surtout qu'on a des contribuables qui sont parfois énervés et qui ne maîtrisent pas leurs nerfs. C'est très difficile."

Et pour les organisations syndicales, qui ont appelé à la grève le 16 septembre, la situation ne devrait pas s'améliorer. 15 trésoreries devraient disparaître dans l'ensemble du département d'ici trois ans.

