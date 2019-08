publié le 01/08/2019 à 17:37

Certains ont peut-être été déjà surpris en découvrant depuis le 24 juillet leur avis d’imposition dans leur boîte aux lettres. Malgré des revenus plus ou moins élevés en 2018, le fisc ne vous réclame rien en 2019. Ce n'est pas une erreur, mais plutôt une conséquence de la réforme du prélèvement à la source. C'est l'année blanche.

Depuis le 1er janvier 2019, vous payez l'impôt sur le revenu "à la source". Votre impôt sur les revenus 2019 est prélevé directement sur votre salaire. Or, dans le système précédent, on payait ses impôts sur les revenus annuels l'année suivante. Donc vous auriez dû payer votre impôt sur le revenu 2018 en 2019, ce pour quoi vous recevez votre avis actuellement.

Or, pour éviter que les contribuables, avec la réforme, ne payent et l'impôt sur les revenus de 2018 et l'impôt sur les revenus de 2019 en 2019, le gouvernement a décidé une année blanche. L'impôt sur le revenu 2018 est donc purement et simplement annulé, hors revenus exceptionnels. Cela est fait sous la forme d'un "crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement", qui annule ce que vous auriez dû payer comme impôt.

En revanche, les revenus exceptionnels, comme les primes, les plus-values, etc. sont eux bien imposés. Cela doit éviter que des contribuables ne profitent de l'année blanche pour défiscaliser un maximum de revenus. Le solde d'impôt sur ces revenus devra être payé en une fois avant le 15 septembre.