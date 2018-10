Crédit : capture d'écran The Weather Channel

L'ouragan Michael a atteint, mercredi 10 octobre, la côte sud-est des États-Unis. Les États de la Caroline du Nord, du Sud, et le Sud-Est de la Virginie ont été placés en état d'alerte. Face à ce phénomène météorologique, considéré comme le plus puissant depuis des décennies, plusieurs évacuations ont eu lieu, et un mort est déjà à déplorer.



Un des journalistes mobilisés pour capturer les images de l'ouragan a bien failli perdre la vie lui aussi. Jim Cantore, 54 ans, est un visage connu aux États-Unis. Journaliste pour la chaîne météo américaine, il a été envoyé sur le front de mer de la ville de Panama City pour couvrir l'arrivée de Michael sur le pays.

En plein duplex, alors qu'il luttait contre les violentes rafales de vents, le journaliste a vu voler vers lui une poutre en bois. Le journaliste météo s'est alors subitement écarté sur le côté pour ne pas être sur la trajectoire du débris emporté par le vent. Un mouvement salutaire puisque le morceau de bois est ensuite passé exactement à l'endroit où se tenait Jim Cantore quelques instants plus tôt. On voit ensuite la poutre percuter la rambarde métallique située derrière le journaliste.

Quelques heures plus tôt, le journaliste avait également aidé l'un de ses collègues à se défaire de l'emprise du vent, qui menaçait de l'emporter.

