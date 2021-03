publié le 04/03/2021 à 07:31

À Paris, les scooters et motos vont bientôt devoir passer par la case parcmètre. La mairie veut rendre payant le stationnement des deux roues. L'objectif est de réduire les places en surface au profit des parkings souterrains

Sous les casques, derrière les visières, les visages font grise mine. On devine même de la colère après l'annonce de cette nouvelle, une mauvaise blague pour certains, de la part de la mairie de Paris. "Je trouve ça aberrant, déclare un conducteur. C'est incroyable, sachant qu'en plus les places sont de plus en plus rares. C'est totalement à l'envers de ce qu'il faudrait faire..." "Je pense que je ne vais pas payer, je vais jouer sur la chance et on verra bien", relativise un autre motard.

La mairie de Paris se donne jusqu'au mois de juin pour évaluer la faisabilité de ce stationnement payant. Mais l'adjoint David Belliard l'assure : "Je l'ai déjà dit, on va le faire". La mairie de Paris n'a pas encore annoncé le tarif de l'éventuelle amende. On ne sait pas non plus si les scooters électriques seront concernés par ce stationnement payant.

