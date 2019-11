publié le 18/11/2019 à 07:41

Il reste encore 33.000 foyers privés d'électricité à la suite des importantes chutes de neige qui ont eu lieu jeudi dernier, paralysant une partie du sud-est du pays, notamment dans la Drôme, l'Isère et l'Ardèche.

Plus de 300.000 foyers ont été impactés par les intempéries, qui ont fait trois morts dans le nord de l'Isère : un retraité de 63 ans tué par la chute d'un arbre jeudi soir, et dimanche un homme a retrouvé ses parents décédés chez eux après une intoxication au monoxyde de carbone.

Le couple de retraités, âgés de 75 ans, et vivant à Beauvoir-de-Marc (Isère) avait installé un groupe électrogène dans le garage pour se chauffer. Une enquête a été ouverte pour préciser les causes de la mort.

Neuf personnes en tout ont déjà été victimes d'intoxication au monoxyde de carbone. Les autorités appellent la population à la plus grande prudence : un groupe électrogène doit être installé à l'extérieur d'une habitation, dans un endroit aéré.

⚠️ Attention aux intoxications au monoxyde de carbone si vous utilisez un groupe électrogène ou un chauffage d'appoint. — Préfet de l'Isère (@Prefet38) 16 novembre 2019

Fusillade à Marseille - Un homme a été tué et cinq autres personnes ont été blessés dimanche soir à Marseille, vers 22h dans la cité des Rosiers, dans ce qui ressemble à un règlement de comptes. Les tireurs ont pris la fuite. Une enquête est en cours.



Violences à Hongkong - La tension est montée d'un cran dimanche après-midi à Hongkong entre manifestants et forces de l'ordre. Un policier a été blessé au mollet par une flèche près du campus de la péninsule de Kowloon. Les autorités ont menacé de tirer à balles réelles sur la foule.

Football - L'équipe de France a battu l'Albanie 2-0 dimanche soir pour le dernier match de qualifications pour l'Euro 2020. Griezmann a été passeur décisif sur le but de Tolisso et a ensuite fait trembler lui-même les filets. Les Bleus terminent en tête du groupe H et sont en bonne position pour le tirage au sort de la compétition.