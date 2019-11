publié le 14/11/2019 à 22:26

Les intempéries qui s'abattent sur l'est de la France ont fait une première victime ce jeudi 14 novembre. Aux alentours de 19 heures, un homme de 63 ans a été tué par la chute d'un arbre dans le village de Roche, en Isère.

Le sexagénaire se trouvait dans sa voiture lorsqu'il en est sorti pour dégager la route, encombrée d'un arbre qui, pliant sous le poids de la neige, débordait sur la chaussée. C'est alors qu'un autre arbre lui est tombé dessus. L'homme est mort sur le coup. Un massage cardiaque lui a tout de suite été prodigué, sans succès.

Deux autres personnes se trouvaient avec lui au moment du drame. L'une d'elle, un jeune homme de 27 ans, a été légèrement blessé selon nos informations. Dans le département, placé en vigilance orange à la suite d'importantes chutes de neige, plus de 140.000 foyers restaient privés d'électricité dans la soirée.

Des chutes de neige "inhabituelles"

Outre l'Ardèche, l'Ain, les Alpes-Maritimes, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône et la Saône-et-Loire sont également en vigilance orange à cause de "chutes de neige importantes et précoces dans la saison, dans des proportions inhabituelles pour la région" selon Météo France.



"Les quantités de neige supplémentaires après 22 h pourront atteindre 10 à 15 cm au-dessus de 500 m et 2 à 5 cm en plaine, voire localement un peu plus" prévient également le service de météorologie.