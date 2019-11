publié le 12/11/2019 à 08:31

La nouvelle grille de malus va entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Et mauvaise nouvelle pour les futurs acheteurs, les nouvelles normes écologiques devraient faire flamber les prix. Le montant du malus devrait doubler, voire plus, sur certains modèles populaires comme la Renault Scénic ou la Ford Focus. Il vaut donc mieux acheter maintenant, si l'on veut éviter le coup de bambou de janvier prochain. Conséquence directe, les concessionnaires se préparent à une fin d'année survitaminée.

Leur objectif va être simple, se débarrasser des voitures trop polluantes avant 2020. "Tout ce qui est véhicule qui consomme, type SUV, essence ou gros diesel, c'est des véhicules qu'il faut mieux acheter avant la fin de l'année. On va avoir des remises qui vont monter jusqu'à 30% sur ce type de véhicule. On aura besoin de déstocker, avant le 1er janvier", prévient Guillaume Paoli, fondateur et président d'AramisAuto.com.

Il y aura donc des affaires à faire en novembre et décembre prochain, deux mois durant lesquels les vendeurs mettent habituellement les bouchées doubles pour clôturer l'année en beauté.



