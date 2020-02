et Marie-Pierre Haddad

publié le 24/02/2020 à 09:45

Le fonctionnement de la justice est "fortement dégradé" et "durablement désorganisé" par la grève des avocats contre la réforme des retraites. Après sept semaines de grève des avocats contre la réforme des retraites, les magistrats "appellent à trouver dans les plus brefs délais possibles les voies de résolution de cette crise".

Nicole Belloubet a envoyé par courriel une lettre - que l'AFP a pu consulter - disant "avec chaleur", tout son "soutien", sa "reconnaissance" et son "indéfectible confiance" aux forçats des chambres et prétoires, déplorant un mouvement de grève qui "porte atteinte au fonctionnement de l'institution judiciaire". "Lorsque la sérénité sera revenue, nous aurons à surmonter cette épreuve et à renouer les liens avec les avocats, qui sont indispensables à l'oeuvre de justice", affirme la garde des Sceaux.

Une façon de mettre de l'huile sur le feu ? Non, répond Nicole Belloubet sur RTL. "Je m'adresse aussi aux magistrats et aux greffiers qui voient le fonctionnement de la justice compliqué par la grève des avocats", explique-t-elle.

Il n'y aura pas de hausse de cotisation pour les avocats qui gagnent jusqu'à 80.000 euros par an Nicole Belloubet Partager la citation





La ministre de la Justice "déplore" que "la grève des avocats se prolonge à partir du moment où nous avons fait des propositions. Pour dialoguer, il faut être deux. C'est difficile d'obtenir de leur part un positionnement. Vous comprenez bien qu'il ne peut pas y avoir un système universel pour 70 millions de Français, sauf pour 70.000 avocats".

Elle évoque ainsi un amendement déposé le 21 février au soir à l'Assemblée nationale qui précise qu'"il n'y aura pas de hausse de cotisation pour les avocats qui gagnent jusqu'à 80.000 euros de revenus par an".