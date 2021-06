Des tirs de mortiers à Paris ont visé des toxicomanes samedi 26 juin dans l'après-midi. La scène s'est déroulée dans les jardins d'Éole, près de la place Stalingrad dans le XVIIIe arrondissement. Un lieu où les consommateurs de crack se regroupent pour dealer ou consommer. Cela fait des semaines que les tensions sont très fortes avec les riverains.

Le quartier est encore sous le choc de cette escalade de nuisances et même de violences depuis quelques jours. Mathieu habite juste au-dessus, il s'est immédiatement mis à la fenêtre quand il a entendu ces cris : "Vers 16h, on a commencé à entendre ce qui apparaissait comme étant des coups de feu en grand nombre dans le parc, des gens courir, probablement des riverains, les toxicomanes eux-mêmes. On a compris ensuite en regardant les images qu'il s'agissait d'une attaque qui semblait viser directement les toxicomanes".

À l'origine de ces tirs, qui n'ont fait aucun blessé, des jeunes du quartier qui voulaient accéder de force au terrain de foot occupé depuis un mois et demi. L'un d'entre eux a été placé en garde à vue depuis.

"Quand vous voyez des gens mettre leur lampe sur le sol, se retrouver à ne plus pouvoir porter leur pantalon ou se retrouver nu, je n'ai plus de mot en fait !", s'exclame Déborah. L'incident de trop pour de nombreux riverains comme Déborah, d'autant que de l'autre côté du parc au moment des tirs de mortiers, des parents organisaient un pique-nique.

Kamel est membre du collectif "stop crack Éole", il y était avec sa fille : "Moi je suis choqué, ma fille aurait pu être choquée, les enfants qui étaient là aussi. Nous on essaye de repartir dans ce parc-là et de montrer aux gens qu'on ne l'a pas abandonné, qu'on est là en tant que riverains et qu'on souhaite reconquérir notre parc parce que les pouvoirs publics ne font rien". Interpellé à la sortie d'un bureau de vote cet après-midi, le maire PS du XIXe arrondissement, François Dagnaud, n'a pas souhaité faire de commentaire, il a juste rappelé la promesse de la mairie de Paris de rendre les jardins d'Éole aux riverains d'ici mercredi prochain.

À écouter également dans ce journal

Élections régionales - L'abstention est toujours très forte ce dimanche, pour le second tour des élections régionales, 27,89% de participation à 17h soit 1,17% de plus que dimanche dernier à la même heure lors du premier tour.

Tour de France - Mathieu Van der Poel, le néerlandais de 26 ans, a remporté la seconde étape du Tour, avec huit secondes d'avance sur le Français Julian Alaphilippe. Il s'agit de la première participation au Tour, pour le petit-fils de Raymond Poulidor.

Euro 2021 - La Belgique et le Portugal, deux des favoris pour le titre de champion d'Europe, s'affrontent ce dimanche soir à 21h pour une place en quarts de finale. Samedi soir, le Danemark et l'Italie se sont qualifiés pour les quarts. La France affronte la Suisse lundi soir.