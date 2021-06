Sans surprise, la piste d'un règlement de comptes est privilégiée par les enquêteurs à Marseille. Les deux hommes visés par des tirs avant-hier soir en marge d'un tournoi de football inter-quartiers étaient connus des services de police. L'un d'entre eux est décédé, l'autre est toujours dans un état grave.

Aux abords du stade, dans le 15e arrondissement de la cité phocéenne, tout le monde est encore sous le choc. Le terrain de La Martine, qui borde l'autoroute du soleil dans les quartiers nord, restera vide ce dimanche. Les organisateurs sont dépités : trois semaines de compétition entre cités marseillaises dans une ferveur bonne enfant que les tueurs n'ont pas épargnée non plus.

Bien renseignés, ces derniers ont surveillé l'horaire du match, ont attendu patiemment leurs deux victimes à la sortie des vestiaires. Ces deux hommes, trentenaires et déjà condamnés, portaient encore leurs maillots de foot quand ils ont essuyé de nombreux tirs de calibre 9mm. Le premier a succombé sur place à ses blessures, tandis que le second est parvenu à revenir sur ses pas, malgré les balles, et à se réfugier dans un couloir sous la tribune où étaient amassés plus de 1.000 spectateurs.

À écouter également dans ce journal :

Élections - Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures ce matin. Toujours deux enveloppes à glisser dans l'urne ce dimanche : pour les élections régionales et départementales.



Coronavirus - Le variant delta inquiète de plus en plus. De nombreux pays enregistrent de fortes contaminations à cause de ce variant. En France, au moins deux personnes, âgées de 42 et 60 ans, en sont mortes dans le Gers.

Paris - La conductrice de la trottinette qui a mortellement percuté une jeune femme il y a deux semaines a été mise en examen samedi 26 juin pour homicide involontaire aggravé. Elle a été placée sous contrôle judiciaire.