publié le 11/01/2021 à 07:56

Le couvre-feu qui commence plus tôt, à 18 heures, concerne dix départements de plus depuis dimanche 10 janvier. La France doit-elle s'attendre a de nouvelles restrictions dans les prochains jours ?

Pour l'instant la France prend des "mesures proportionnées" selon Olivier Véran.

Mais tout est conditionné à l'évolution de la situation. Son collègue, Jean-Michel Blanquer, fait preuve de la même prudence. Invité dimanche 10 janvier du Grand Jury RTL Le Figaro LCI, le ministre de la l'Éducation nationale, interrogé sur l'hypothèse d'un allongement des prochaines vacances de février, a déclaré "nous ne rejetons à l'avance aucune solution. Donc ça pourrait arriver, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, au sens où ce n'est absolument pas une hypothèse privilégiée".

L'essentiel pour Jean-Michel Blanquer est de "maintenir les calendriers autant que possible" car selon lui "quand on change les calendriers, on désorganise beaucoup de chose dans la société, dans les familles, dans la vie économique et sociale".

Pour l'instant, le ministre de l'Éducation nationale souhaite maintenir les vacances scolaires telles quelles. Cependant, si la situation épidémique évoluait, une mesure comme le rallongement des vacances scolaires de février, pourrait être prise. "Mais ce n'est pas à l'ordre du jour", a-t-il conclu.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - À Marseille, la situation épidémique est jugée inquiétante. Huit personnes d'une même famille sont touchées par le variant anglais du Covid-19. Le bilan est provisoire car des analyses sont en cours.

Chine - L'enquête de l'OMS en Chine va finalement pouvoir commencer jeudi 14 janvier. L'Organisation mondiale de la Santé doit enquêter sur l'origine du coronavirus.

Etats-Unis - Donald Trump est menacé par une nouvelle procédure en destitution.