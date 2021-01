Coronavirus : Jean-Michel Blanquer est l'invité du Grand Jury dimanche

publié le 07/01/2021 à 15:32

Déploiement massif de tests aux collèges et lycées, renforcement du protocole sanitaire ou aménagement des épreuves du bac : les syndicats enseignants pressent le ministère d'en faire plus pour contenir la propagation du coronavirus à l'école. Un million de tests antigéniques sont "prêts" à être utilisés à destination des personnels, des lycéens et des collégiens, selon le ministère qui évoque "une montée en puissance dès début janvier".

A ce jour, seuls 10.000 tests ont été réalisés sur la base du volontariat dans des lycées dans une dizaine d'académies depuis la fin novembre. "On est loin d'un dépistage massif", lance Sophie Vénétitay, du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. Selon elle, le gouvernement "doit être plus réactif et déployer ces tests massivement, peut-être aussi au collège mais dans un délai court", estime-t-elle.

Les voix d'enseignants et de parents d'élèves s'élèvent pour demander le report des épreuves de spécialité en Terminale, qui doivent lancer le "nouveau bac", le 15 mars. Ils demandent que les élèves les passent en juin. Quant à l'hypothèse d'un allongement des vacances de février, évoqué par certains médecins pour ralentir l'épidémie, il ne s'agit pas du "scénario privilégié" par le ministère à ce stade. Ce "n'est pas d'actualité", a-t-il précisé, en ajoutant que "le scénario privilégié est celui du maintien des élèves autant que possible en présentiel".

