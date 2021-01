publié le 10/01/2021 à 20:55

Ce vendredi 8 janvier, Twitter a décidé de suspendre "de façon permanente" le compte de Donald Trump, évoquant les risques "de nouvelles incitations à la violence". Remonté contre ce bannissement de son réseau social favori, le président américain s'est donc servi le lendemain, de son compte officiel @POTUS (President of the United States), pour exprimer son mécontentement.

"Twitter est allé encore plus loin dans son musellement de la liberté d'expression, et ce soir, les employés de Twitter ont coordonné avec les démocrates et la gauche radicale le retrait de mon compte de leur plateforme, pour me faire taire moi - et VOUS, les 75.000.000 de grands patriotes qui ont voté pour moi", avait écrit Donald Trump, depuis le compte de la présidence américaine.

Donald Trump a poursuivi en exprimant sa volonté de lancer sa propre plateforme. "J'avais prédit que cela arriverait. Nous sommes en négociation avec d'autres sites alternatifs et regardons la possibilité de créer notre propre plateforme dans un futur proche", a-t-il écrit. "Nous ne serons pas réduits au silence".

Des tweets supprimés aussitôt par Twitter

Quelques instants après leur publication, Twitter a retiré cette série de messages écrits par Trump. "Utiliser un autre compte pour éviter la suspension est contre nos règles", a expliqué un porte-parole du réseau social. "Nous avons donc pris des mesures contre les récents tweets sur le compte @POTUS."

"Les comptes gouvernementaux comme @POTUS et @WhiteHouse ne seront pas suspendus de façon permanente mais nous allons prendre des mesures pour limiter leur utilisation", a-t-il précisé.