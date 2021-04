publié le 21/04/2021 à 14:15

De nouvelles violences urbaines se sont déroulées à Tourcoing dans le Nord, à Plaisir en région parisienne ou encore à Aubenas en Ardèche, et ce pour la deuxième nuit d'affilée. On peut même parler d'opération destruction ce mercredi matin 21 avril, menée par une vingtaine de jeunes organisés et déterminés qui ont brûlé au moins trois voitures, des poubelles, caillassé des pompiers pendant leurs interventions…

Les jeunes ont surtout incendié partiellement deux bâtiments publics : un centre médico-social et un pôle de service municipal fortement endommagé. "Les dégâts sont importants au niveau de la façade. On a un bureau de permanence complètement détruit", constate Aïssa, la responsable de l'établissement. "On a le cœur noué, j'en avais les larmes aux yeux ce matin", ajoute-t-elle.

Cette nuit de violences a choqué les habitants du quartier des Oliviers, à Aubenas. "Vers 3h du matin on a entendu des craquements, donc on s'est levé. La voiture était en feu. Mon gamin de 10 ans avait peur", confie Christophe, témoin de la scène.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Les mesures de restriction n'iront pas au-delà de la date du 3 mai, fixée par Emmanuel Macron. Le couvre-feu et la limite des 10km devraient alors connaître un allègement. Les terrasses doivent ouvrir à la mi-mai.

États-Unis - Le procès de l'ancien policier, Derek Chauvin, a atteint son terme. Le suspect a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd.

Football - Les joueurs de Rumilly Vallières sont aux anges après leur exploit en Coupe de France. Ils ont vaincu le Toulouse FC sur le score de 2 à 0 et rejoignent désormais les demi-finales.