et Marie-Pierre Haddad

publié le 25/04/2021 à 16:31

Le calendrier annoncé par Emmanuel Macron est tenu. Les écoliers retrouveront leur classe lundi 26 avril, tandis que les collégiens et lycéens reprendront d'abord en distanciel, jusqu'au 3 mai. "C'est essentiel de faire revenir à l'école les enfants", a indiqué Jean-Michel Blanquer.

Le ministre de l'Éducation a estimé qu'il était important de prendre en compte "tous les paramètres. "Il y a le coronavirus et la santé physique et psychique de nos enfants. L'école n'est pas le lieu où on doit concentrer toute notre attention sur les facteurs de l'épidémie", a-t-il expliqué lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

Selon le ministre de l'Éducation nationale, "l'école n'est pas responsable en soit de l'épidémie. L'école représente une petite partie de ce que représente l'épidémie et il "n'y a pas de contamination particulièrement importante à l'école".

À la veille de la rentrée, Jean-Michel Blanquer a assuré que "l'objectif n'est pas de fermer l'ensemble du système scolaire" d'ici la fin de l'année scolaire. "L'objectif, c'est d'être dans une sorte de dernière ligne droite de dix semaines, entre maintenant et les vacances d'été, avec un objectif clair : assurer aux enfants l'éducation la plus normale possible malgré les circonstances", a-t-il ajouté.