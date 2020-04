publié le 24/04/2020 à 07:22

Des salons de coiffure aménagés dans l'hôpital Georges Pompidou, l'image est inédite. En solidarité aux soignants, Jean-Claude Biguine a aménagé deux mini-salons à l'hôpital Georges Pompidou de Paris.

"C'est à notre tour de les soigner et c'est vrai que ça fait plaisir. Quand ils ont travaillé toute la nuit, ils sont bien contents de nous trouver et de se faire faire une petite coupe de cheveux et un petit massage. Pour un peu ils nous embrasseraient ! Je ne savais à quel point c'était important pour que les gens se sentent bien. Cela nous rend heureux et vous n'imaginez pas l'émotion qu'ont les professionnels de mettre modestement cette pierre à l'édifice et de remercier les soignants. C'est vraiment un grand moment d'émotion", affirme le coiffeur au micro de RTL.

Les professionnels du cheveu devraient pouvoir reprendre du service dès le 11 mai, lors de la levée du confinement.

À écouter également dans ce journal

Masques - Le gouvernement français procèdera aux premières distributions de masques de protection contre le coronavirus auprès des Français à partir du lundi 4 mai, a affirmé la secrétaire d'État à l'Économie, Agnès Pannier-Runacher.

Écoles - Face aux craintes de certains parents, l'Élysée a fait savoir ce jeudi 23 avril que le retour à l'école se ferait sur la base du volontariat à partir du 11 mai.

Espagne - L'un des vice-présidents du gouvernement de gauche espagnol a demandé jeudi 23 avril "pardon" aux enfants qui ont dû rester enfermés chez eux depuis la mi-mars en raison du confinement et qui pourront sortir à partir de dimanche.