publié le 23/04/2020 à 18:53

A quoi ressemblera l'après 11 mai ? Cela se précise mais le tableau global reste encore flou. Emmanuel Macron l'a annoncé cet après-midi, le déconfinement ne se fera finalement pas région par région, mais il sera tout de même adapté en fonction des territoires. A l'échelon des départements et des communes, les multiples interdictions mises en places en mars pourront être levées plus ou moins rapidement. Ce seront ainsi les préfets et les maires qui jaugeront du risque de voir de nouveau des rassemblements trop importants.

Les attestations dérogatoires devraient également disparaître. La plupart des déplacements quotidiens seront donc de nouveau libres. En ce qui concerne une éventuelle limitation des déplacements en longs trajets, la question n'est pas encore tranchée.



Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, dénonce au micro de RTL "l'impréparation du gouvernement". "Tout se détricote et tout se retricote différemment au fur et à mesure des jours. Cela crée de la confusion et de la défiance (...) Il faut s'assurer à chaque étape que le meilleur a été prévu pour les Français."



À écouter également dans ce journal

Europe - Comment remonter la pente économique ? C'était l'objet d'un sommet européen qui s'est tenu cet après-midi à Bruxelles, le quatrième depuis le début de la crise.

Automobile - Toyota a dévoilé son tout nouveau SUV, le Yaris Cross. La présentation du modèle a eu lieu via une vidéo de huit minutes diffusée sur Internet. Il sera produit au sein de l'usine d'Onnaing, au nord de la France. Le constructeur nippon compte ainsi bien jouer sur le côté "fabrication française".

Musique - Les Rolling Stones sortent un nouveau morceau, le tout premier depuis maintenant 8 ans. Intitulée Living in a Ghost Town, cette nouvelle chanson était en préparation depuis un an. Mick Jager l'a retravaillée il y a quelques jours en confinement pour évoquer en filigrane notre époque actuelle.